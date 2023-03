Basket femminile, Coppa Italia 2023: Schio travolge Sassari in semifinale ed accede all’atto conclusivo di domani (Di venerdì 31 marzo 2023) La Famila Wuber Schio è la prima finalista della Coppa Italia di Basket femminile in svolgimento a Campobasso. Le vicentine sconfiggono nettamente in semifinale la Dinamo Sassari col punteggio di 88-61, in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena conclusiva – grazie anche ad un terzo quarto da 21-9 di parziale. Le Campionesse d’Italia attendono di conoscere chi sfideranno tra Virtus Bologna e Reyer Venezia (palla a due della seconda semifinale alle ore 20:30) nell’atto conclusivo in programma domani sera. Elisa Penna e Marina Mabrey trascinano le venete con 17 punti ciascuna, insieme ai 13 di Astou Ndour. Per le sassaresi, invece, 12 punti equamente divisi tra Makurat e Thomas. La Dinamo ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) La Famila Wuberè la prima finalista delladiin svolgimento a Campobasso. Le vicentine sconfiggono nettamente inla Dinamocol punteggio di 88-61, in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena conclusiva – grazie anche ad un terzo quarto da 21-9 di parziale. Le Campionesse d’attendono di conoscere chi sfideranno tra Virtus Bologna e Reyer Venezia (palla a due della secondaalle ore 20:30) nell’attoin programmasera. Elisa Penna e Marina Mabrey trascinano le venete con 17 punti ciascuna, insieme ai 13 di Astou Ndour. Per le sassaresi, invece, 12 punti equamente divisi tra Makurat e Thomas. La Dinamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Prima schiacciata in Italia dell'anno, nel basket femminile. Ci ha pensato quel fenomeno di @KuierAwak. Qui si vede… - zhonana_ : RT @parallelecinico: Prima schiacciata in Italia dell'anno, nel basket femminile. Ci ha pensato quel fenomeno di @KuierAwak. Qui si vede an… - GazzettadiSiena : Dentro o fuori per il Drago e la Fornace, coach Fattorini - REYER1872 : RT @TgrRaiVeneto: @legabasketfem @REYER1872 #Venezia e @familaschio in semifinale di Coppa Italia di basket femminile #ioseguotgr https://t… - maxnever : RT @parallelecinico: Prima schiacciata in Italia dell'anno, nel basket femminile. Ci ha pensato quel fenomeno di @KuierAwak. Qui si vede an… -