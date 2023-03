Basket femminile, Coppa Italia 2023: la Reyer Venezia sconfigge la Virtus Bologna in rimonta e raggiunge Schio in finale (Di venerdì 31 marzo 2023) L’Umana Reyer Venezia raggiunge la Famila Wuber Schio nella finale di Coppa Italia di Basket femminile in quel di Campobasso. Le venete sconfiggono la Virtus Bologna col punteggio di 63-78 grazie ad una ripresa quasi perfetta, dove le bolognesi non sono riuscite a gestire il vantaggio accumulato nel primo tempo cedendo alla distanza. Sarà quindi un derby tutto veneto a decidere il secondo trofeo stagionale, con l’atto conclusivo in programma domani sabato 1° aprile alle ore 20:00. Sara Madera si prende la copertina con ben 21 punti segnati, insieme ad Antonia Delaere che mette a referto 16 punti. Alla Virtus Bologna non bastano i 18 punti di Cecilia Zandalasini ed i 16 ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) L’Umanala Famila Wubernelladidiin quel di Campobasso. Le venete sconfiggono lacol punteggio di 63-78 grazie ad una ripresa quasi perfetta, dove le bolognesi non sono riuscite a gestire il vantaggio accumulato nel primo tempo cedendo alla distanza. Sarà quindi un derby tutto veneto a decidere il secondo trofeo stagionale, con l’atto conclusivo in programma domani sabato 1° aprile alle ore 20:00. Sara Madera si prende la copertina con ben 21 punti segnati, insieme ad Antonia Delaere che mette a referto 16 punti. Allanon bastano i 18 punti di Cecilia Zandalasini ed i 16 ...

