Basilea, Calafiori: «Qui sono rinato. De Rossi un fratello. Sogni? L'Europeo U21 e la Champions»

Riccardo Calafiori, terzino del Basilea ed ex Roma, ha parlato della sua esperienza in Svizzera a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «A Basilea sono rinato. Qui ho trovato l'idea di calcio che c'è a Roma, la gente vive per questo sport. Qui si cresce ed è perfetto per un giovane. In futuro mi piacerebbe essere allenato da Spalletti, Guardiola o Ancelotti. Idolo? De Rossi è come un fratello, e poi Kolarov. Sogni? L'Europeo con l'U21 e vincere la Champions League».

