Barzaghi | «Brozovic deve dare risposte | Calhanoglu mancherà»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 31 marzo 2023) Matteo, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha parlato di quanto potrà pesare l’assenza die dell’importanza di. Inoltre il giornalista ha ricordato i durissimi e tantissimi impegni che attendono l’Inter nel mese di aprile. FONDAMENTALE ? Matteoha detto la sua su quanto per l’Inter potrà pesare l’assenza di Hakane su quanto potrà essere importante Marceloin tal senso. Le sue parole: «Pesa tanto perché forse è stato il giocatore più in forma dell’ultimo periodo insieme a Henrikh Mkhitaryan. Un calciatore fondamentale per la sua capacità di abbinare quantità a qualità, i calci piazzati, i corner. Per cui sarà un’assenza pesante e in stagione, quandonon c’è stato, l’Inter ha vinto ...