Barcellona | Xavi su Ansu Fati | «Mi interessa solo di lui | né di suo padre né del suo entourage»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 31 marzo 2023)Hernandez, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del futuro dell’attaccante blaugranaHernandez, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «E’ tranquillo e concentrato. Midi lui, né di suoné del suo. Anche io ho vissuto situazioni simili, sta soffrendo per suo figlio e lo capisco. Lo vedo allenarsi e lo vedo molto bene. Ho fiducia, totale fiducia, in. Ho parlato tanto con lui e l’ho incontrato tante volte come con tanti altri calciatori. Sono il primo a volere che abbia successo». L'articolo proviene da Calcio News 24.