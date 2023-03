Barcellona, Xavi: “Possibile ritorno di Messi? Stiamo discutendo, ma non è ancora il momento” (Di venerdì 31 marzo 2023) Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha commentato le parole del vicepresidente Yuste su un Possibile ritorno di Messi in blaugrana: “Non è il momento di parlarne, lui è un mio amico, ma non è questo il momento. Stiamo discutendo la questione ma da qui a quando sarà fatto c’è un mondo, spero di vederlo a casa peró”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Il tecnico del, ha commentato le parole del vicepresidente Yuste su undiin blaugrana: “Non è ildi parlarne, lui è un mio amico, ma non è questo illa questione ma da qui a quando sarà fatto c’è un mondo, spero di vederlo a casa peró”. SportFace.

Messi, Barcellona allo scoperto: "Siamo in contatto, lo rivogliamo" Il club blaugrana è molto indaffarato su più ambiti, a partire fino e i problemi legati al monte ingaggi con Barcellona, Xavi: "Parlo spesso con Leo, vorrei che tornasse" L'allenatore del Barça è ... Calciomercato: Barcellona al lavoro per ritorno Messi ... e della situazione vorrebbe approfittare il Barcellona. Il presidente Joan Laporta avrebbe già incontrato il padre e agente di Messi, Jorge, ma anche Xavi starebbe facendo la sua parte, tenendosi in ... Calcio, media spagnoli: il Barcellona all'attacco per riportare Messi in blaugrana Non sono soltanto sondaggi, il Barcellona punta a riportare in Catalogna Leo Messi. Stando al "Mundo Deportivo", il Barça si ... Jorge, ma anche Xavi starebbe facendo la sua parte, tenendosi in contatto ...