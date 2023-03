Barcellona, un ex Milan piace in Premier (Di venerdì 31 marzo 2023) Sergino Dest, con molta probabilità, sarà ceduto dal Barcellona durante il mercato estivo. L'ex Milan non è riuscito... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Sergino Dest, con molta probabilità, sarà ceduto daldurante il mercato estivo. L'exnon è riuscito...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoconterio : ?????? C'è mezza Europa sul gioiello del #Galatasaray, Sacha Boey. L'#Arsenal cerca un rinforzo nel ruolo per l'estat… - sportli26181512 : Barcellona, un ex Milan piace in Premier: Sergino Dest, con molta probabilità, sarà ceduto dal Barcellona durante i… - ste_ciak : RT @useriosi: In tre anni fatto fuori da Ajax, Barcellona e Milan Sarà assolutamente un caso, curpa de Pioli - Luxgraph : Clamoroso, Gavi via a zero dal Barcellona? Il rischio c’è - PiranSim : @Giuseppe_Orsin5 @FBiasin Certo. Lo stesso allenatore che prepara bene partite a Barcellona o le finali con Milan e… -