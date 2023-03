(Di venerdì 31 marzo 2023) Joan, presidente del, sarebbe convinto di poter riportare in blaugrana Lionela fine stagione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Mundo Deportivo, ilsi starebbe già muovendo concretamente per ildi Lionel. L’argentino è infatti in scadenza con il PSG a giugno e sarà libero di firmare a parametro zero. Joan, presidente del, avrebbe già avuto un colloquio col padre e agente del giocatore. Xavi, attuale allenatore ed ex compagno, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Xavi, attuale allenatore ed ex compagno, avrebbe già dato il suo benestare all'operazione. L'articolo Barcellona, scatta il piano di Laporta per il ritorno di Messi proviene da Calcio News 24.