Barcellona, Laporta fa sul serio per riportare “a casa” Messi: le mosse (Di venerdì 31 marzo 2023) Quale futuro per Lionel Messi? L'argentino del Psg sta valutando se rinnova il contratto con il club parigino o provare una nuova esperienza. La MLS pista sempre valida ma l'ipotesi Barcellona resta in piedi... Leggi su itasportpress (Di venerdì 31 marzo 2023) Quale futuro per Lionel? L'argentino del Psg sta valutando se rinnova il contratto con il club parigino o provare una nuova esperienza. La MLS pista sempre valida ma l'ipotesiresta in piedi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Laporta, presidente #Barcellona a 'The business and money behind sports': 'Stiamo programmando di espanderci negli… - RaiNews : Liga, media spagnoli: il #Barcellona all'attacco per riportare #Messi in blaugrana. Stabiliti i primi contatti con… - CalcioNews24 : #Barcellona: il piano per #Messi - Daniele20052013 : #Barcellona, #Koeman: '#Laporta mi disse: 'Domani rinnoveremo #Messi'. La sera seguente se ne andò' - CalcioPillole : L'ex allenatore del #Barcellona Ronald #Koeman ha svelato un retroscena sul rinnovo di #Messi e le promesse di Lapo…