Barcellona, il ritorno di Messi non è impossibile: club al lavoro per far quadrare i conti (Di venerdì 31 marzo 2023) Un ritorno di Lionel Messi al Barcellona potrebbe non essere destinato a restare solamente un sogno. Come riporta il ‘Mundo Deportivo‘, il club catalano è infatti al lavoro per riportate la Pulce in Spagna. In scadenza con il Psg, Messi appare scettico sul rinnovo del contratto e il Barcellona è determinato ad approfittarne per riportarlo a casa. A dimostrarlo il fatto che il presidente Laporta abbia già incontrato il papà-agente di Messi e Xavi sia costantemente in contatto con l’ex compagno di squadra. Inutile sottolineare che l’ambiente lo riaccoglierebbe a braccia aperte, a partire dallo spogliatoio che si è già espresso pubblicamente a più riprese. Come se non bastasse, pochi giorni fa anche Aguero aveva detto che Leo ha il 50% di possibilità di ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Undi Lionelalpotrebbe non essere destinato a restare solamente un sogno. Come riporta il ‘Mundo Deportivo‘, ilcatalano è infatti alper riportate la Pulce in Spagna. In scadenza con il Psg,appare scettico sul rinnovo del contratto e ilè determinato ad approfittarne per riportarlo a casa. A dimostrarlo il fatto che il presidente Laporta abbia già incontrato il papà-agente die Xavi sia costantemente in contatto con l’ex compagno di squadra. Inutile sottolineare che l’ambiente lo riaccoglierebbe a braccia aperte, a partire dallo spogliatoio che si è già espresso pubblicamente a più riprese. Come se non bastasse, pochi giorni fa anche Aguero aveva detto che Leo ha il 50% di possibilità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Barcellona, il ritorno di #Messi non è impossibile: club al lavoro per far quadrare i conti - CalcioNews24 : #Barcellona: il piano per #Messi - VincenzoZurz : ???????? #Barcellona, il vice presidente #Yuste conferma i contatti con l'entourage di #Messi per un ritorno in Spagna:… - M_Bruni21 : @Killgian2 @spideylazio “a laziese nun tooo guardi perché stai in b ????????????” prima ed unica partita vista roma - bar… - Maffeiiii1 : RT @thetauracorner: ? Il #Milan non ha intenzione di riscattare Sergiño #Dest (riscatto fissato a 20 mln). ?? Farà quindi ritorno al #Barce… -