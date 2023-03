Bankitalia, Visco: "Situazione incerta, conflitto ha rallentato economia globale" (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "La Situazione internazionale continua a essere caratterizzata da una profonda incertezza. Le tensioni geopolitiche e le ripercussioni dell'aggressione della Russia all'Ucraina hanno determinato un rallentamento dell'attività economica globale e contribuito al ritorno dell'inflazione". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel corso del suo intervento all'Assemblea ordinaria annuale dei partecipanti. Visco ha evidenziato che "nel corso del 2022, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha accelerato il processo di normalizzazione della politica monetaria, avviato già alla fine del 2021, intervenendo sugli acquisti di titoli di politica monetaria, sui tassi di interesse e sulle condizioni applicate alle operazioni di rifinanziamento. Le decisioni assunte ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Lainternazionale continua a essere caratterizzata da una profonda incertezza. Le tensioni geopolitiche e le ripercussioni dell'aggressione della Russia all'Ucraina hanno determinato un rallentamento dell'attività economicae contribuito al ritorno dell'inflazione". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, nel corso del suo intervento all'Assemblea ordinaria annuale dei partecipanti.ha evidenziato che "nel corso del 2022, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha accelerato il processo di normalizzazione della politica monetaria, avviato già alla fine del 2021, intervenendo sugli acquisti di titoli di politica monetaria, sui tassi di interesse e sulle condizioni applicate alle operazioni di rifinanziamento. Le decisioni assunte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... josecuervo1972 : RT @UfficioStampaBI: Oggi #31marzo si tiene l’Assemblea annuale ordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia, per l’approvaz… - petunianelsole : RT @andreadortenzio: Visco, verso bilanci #Bankitalia in rosso per rialzo tassi - Economia - ANSA - SemplicementeGL : RT @ImolaOggi: Bankitalia: utile netto 2022 dimezzato a causa dei rialzi dei tassi della BCE. Visco: 'a novembre lascio' - anna30048679 : RT @ImolaOggi: Bankitalia: utile netto 2022 dimezzato a causa dei rialzi dei tassi della BCE. Visco: 'a novembre lascio' - infoiteconomia : Bankitalia, si riduce l'utile nel 2022: dal bilancio 3 miliardi per lo Stato. Visco avverte: 'Verso risultati negat… -