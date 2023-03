Bankitalia, ultima assemblea da governatore per Visco: “A novembre lascio” (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Quella odierna è l’ultima assemblea che presiedo come governatore. Il prossimo mese di novembre lascerò la guida dell’Istituto, nel quale feci ingresso nel 1972”. Lo ricorda Ignazio Visco, nel corso del suo intervento alla 129esima assemblea ordinaria annuale dei partecipanti, che cade nei 130 anni dalla fondazione dell’istituto di via Nazionale. “Nei dodici, intensi, anni da me vissuti al vertice della Banca, importanti cambiamenti sono intervenuti nell’esercizio delle funzioni dell’Istituto, nuovi compiti gli sono stati assegnati, ne sono cresciute le responsabilità. La sua proiezione europea è notevolmente aumentata. Il confronto di idee e la condivisione delle decisioni nell’ambito della Bce, che sono stati i tratti qualificanti della politica monetaria dopo la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Quella odierna è l’che presiedo come. Il prossimo mese dilascerò la guida dell’Istituto, nel quale feci ingresso nel 1972”. Lo ricorda Ignazio, nel corso del suo intervento alla 129esimaordinaria annuale dei partecipanti, che cade nei 130 anni dalla fondazione dell’istituto di via Nazionale. “Nei dodici, intensi, anni da me vissuti al vertice della Banca, importanti cambiamenti sono intervenuti nell’esercizio delle funzioni dell’Istituto, nuovi compiti gli sono stati assegnati, ne sono cresciute le responsabilità. La sua proiezione europea è notevolmente aumentata. Il confronto di idee e la condivisione delle decisioni nell’ambito della Bce, che sono stati i tratti qualificanti della politica monetaria dopo la ...

