Bankitalia, per il dopo Visco in pole c'è Daniele Franco Meloni scottata da Panetta. E sulla soluzione interna... (Di venerdì 31 marzo 2023) Ignazio Visco ha annunciato l'intenzione di lasciare Banca d'Italia dopo 12 anni in Via Nazionale. L'economista napoletano, classe 1949, lascerà Palazzo Koch dopo due mandati e soprattutto dopo aver conosciuto la più ampia varietà di governi nella storia recente Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 31 marzo 2023) Ignazioha annunciato l'intenzione di lasciare Banca d'Italia12 anni in Via Nazionale. L'economista natano, classe 1949, lascerà Palazzo Kochdue mandati e soprattuttoaver conosciuto la più ampia varietà di governi nella storia recente Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : ??Per il Tar del Lazio illegittimo il licenziamento del funzionario di Bankitalia Carlo Bertini, rimosso dopo l'inch… - pameladiverona : RT @CarloBertini6: Segnalo all’@UfficioStampaBI. @Affaritaliani forse non è a conoscenza del nuovo provvedimento di sospensione cautelare i… - 76Pier : @CarloCalenda @c_appendino Per favore la smetta di rendersi ridicolo Bankitalia oggi non ha più nessun valore Poi s… - andrewsword2 : RT @MilanoFinanza: Da Bankitalia in arrivo 3 miliardi per lo Stato. Cresce il fondo rischi generali - MilanoFinanza News - omarandcros : RT @bancaditalia: Si è svolta stamattina l’Assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale #Bankitalia per il #bilancio2022. La somma, tra… -