Bando da 49 milioni per impianti domestici da fonti rinnovabili, così la Basilicata si candida a regione più green d’Italia (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Gli impianti realizzati possono confluire in comunità energetiche. Fotovoltaica: “Grande opportunità per il territorio” Potenza,31/03/2023. Un Bando da 49 milioni di euro, che si inserisce all’interno di un finanziamento triennale da quasi 90 milioni,per concedere contributi a fondo perduto ai privati che decidono di installare nelle proprie abitazioni impianti da fonti rinnovabili. È lo strumento scelto dalla Basilicata, che in questo modo punta a diventare la regione più green d’Italia. Il finanziamento, di cui potranno potenzialmente beneficiare quasi 20 mila famiglie, del resto è solo l’ultima di una serie di operazioni messe in atto dall’ente che sta investendo anche sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Glirealizzati possono confluire in comunità energetiche. Fotovoltaica: “Grande opportunità per il territorio” Potenza,31/03/2023. Unda 49di euro, che si inserisce all’interno di un finanziamento triennale da quasi 90,per concedere contributi a fondo perduto ai privati che decidono di installare nelle proprie abitazionida. È lo strumento scelto dalla, che in questo modo punta a diventare lapiù. Il finanziamento, di cui potranno potenzialmente beneficiare quasi 20 mila famiglie, del resto è solo l’ultima di una serie di operazioni messe in atto dall’ente che sta investendo anche sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TnSviluppo : 3 milioni aggiuntivi sono stati stanziati per il bando FESR dedicato al miglioramento dei processi produttivi delle… - MovPopulistaIta : RT @serebellardinel: Il nuovo #CodiceAppalti di #Salvini introduce procedure senza bando e gara per tutti appalti fino a 5,3 milioni! Per q… - marinellafly12 : RT @serebellardinel: Il nuovo #CodiceAppalti di #Salvini introduce procedure senza bando e gara per tutti appalti fino a 5,3 milioni! Per q… - Danireport : RT @serebellardinel: Il nuovo #CodiceAppalti di #Salvini introduce procedure senza bando e gara per tutti appalti fino a 5,3 milioni! Per q… - DeSantis1948 : RT @serebellardinel: Il nuovo #CodiceAppalti di #Salvini introduce procedure senza bando e gara per tutti appalti fino a 5,3 milioni! Per q… -