(Di venerdì 31 marzo 2023)è ildi, un brano dalle sonorità r’n’b’ e con un testo che si interroga sulla paura che abbiamo di aprirsi nei confronti dell’altroè ildi, una riflessione sulla paura che abbiamo di aprirsi nei confronti degli altri, con la similitudine di una guerra da affrontare. Il luogo dell’incontro diventa così un campo di battaglia dove ci presentiamo con una giacca di pelle a farci da protezione, con l’elmetto e gli scarponi per sostenere meglio i propri passi. Grazie al dialogo si crea di conseguenza empatia e i timori sfumano, arrendersi a un sentimento sancisce il trattato di pace che pensavamo di non potere mai stipulare in primis con noi stessi. Proprio ritrovandosi faccia a faccia, occhi ...

Non poteva mancare l'altro figlio "da corsa" Francesco Marcucci , con Federico, al via con ... "concorso" tricolore, in questa gara, ma da tenere certamente d'occhio sono il trentino ...Ester Glam ha incontrato l'amore al didel famoso dating show di Maria De Filippi Uomini e ... Ester Glam ha lasciato il programma e ha trovato la serenità accanto allo chef Luca, con ..." commenta e conclude Giovannipresidente di Arca Commerciale " Come in questo caso, in ... per un totale di dieci impianti di raccolta (ancheprovincia, ndr), ai quali pensiamo di ...

Baldacci, fuori Soldati, il nuovo singolo del cantautore toscano Spettacolo.eu

Solo un punticino per i ragazzi di Settesoldi che ora si trovano a quota 49. Restano comunque in piena corsa per raggiungere un posto al sole nei playoff.L’Eccellenza è iniziata nella giornata di ieri con il pari tra Signa e Rondinella Marzocco per 1-1. Un punto che frena le ambizioni della Rondinella che resta quinta e non accorcia sullo Zenith Prato, ...