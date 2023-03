Bakhmut «perde» appeal. Kiev ha bisogno della controffensiva (Di venerdì 31 marzo 2023) La controffensiva ucraina inizierà tra aprile e maggio. A dirlo è il ministro della Difesa di Kiev, Oleksii Reznikov, in una lunga intervista al canale estone Err, nella quale si first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 31 marzo 2023) Laucraina inizierà tra aprile e maggio. A dirlo è il ministroDifesa di, Oleksii Reznikov, in una lunga intervista al canale estone Err, nella quale si first appeared on il manifesto.

