BAFTA 2023: Vampire Survivors è il miglior gioco dell'anno, ecco tutti i vincitori

Sono stati svelati tutti i vincitori dei BAFTA Games Awards 2023 per ogni categoria. Vampire Survivors si aggiudicato il premio come gioco dell'anno, mentre God of War: Ragnarok il premio assegnato sulla base delle votazioni degli utenti. L'ultimo premio è un riconoscimento extra, l'unico assegnato direttamente dal pubblico che ha riconosciuto God of War Ragnarok come miglior titolo dell'anno: un traguardo sicuramente comunque impressionante che porta il numero totale a 6 vittorie, seppur quest'ultimo non arrivi direttamente dalla critica. Durante la cerimonia è stato assegnato anche uno speciale premio BAFTA Fellowship a Shuhei Yoshida, come riconoscimento per i suoi eccezionali contributi al settore videoludico.

