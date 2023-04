Bacoli piange la prematura scomparsa di una giovane mamma (Di venerdì 31 marzo 2023) È mancata oggi all’affetto dei suoi cari e di tutta la comunità bacolese Flavia Somma, giovane mamma e moglie di 31 anni. Descritta da chi la conosceva come una donna forte e tenace, una grande combattente. “L’amministrazione comunale si stringe intorno al dolore della famiglia – dichiara il Sindaco di Bacoli Josy della Ragione – e di tutta Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 31 marzo 2023) È mancata oggi all’affetto dei suoi cari e di tutta la comunità bacolese Flavia Somma,e moglie di 31 anni. Descritta da chi la conosceva come una donna forte e tenace, una grande combattente. “L’amministrazione comunale si stringe intorno al dolore della famiglia – dichiara il Sindaco diJosy della Ragione – e di tutta Il Blog di Giò.

Bacoli piange Flavia Somma, giovane madre scomparsa a 31 anni

Bacoli piange la tragica morte di Flavia Somma, una giovane mamma di 31 anni, dopo una lunga lotta contro un male incurabile. La donna lascia il marito Daniele, noto ed un figlio piccolo.

Lutto a Bacoli, la città piange la morte di Flavia Somma: aveva solo 31 anni
La città si stringe al dolore della famiglia di Flavia, che da tempo combatteva contro una brutta malattia e lascia un bimbo di 6 anni