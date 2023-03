Azione: sabato e domenica mobilitazione per tesseramento (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Domani, sabato 1 aprile, e dopodomani, domenica 2, si tengono le “Giornate di mobilitAzione nazionale'” di Azione. I dirigenti nazionali e locali del partito presentano in tutto il Paese le proposte su sanità, salario minimo e Industria 4.0 e invitano i cittadini alla campagna di tesseramento per il 2023. Si legge in una nota di Azione. In particolare, la presidente Mara Carfagna è domani a Roma, in Piazza Bologna 4 a partire dalle 11:30. Sempre domani, il Capogruppo del Terzo Polo alla Camera Matteo Richetti è a Sassuolo (MO), in Via Cesare Battisti, dalle ore 10; il vicesegretario di Azione Enrico Costa si troverà al gazebo di Roma, in viale Trastevere 297, a partire delle ore 10:00; la vicepresidente Giulia Pastorella sarà a Genova, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Domani,1 aprile, e dopodomani,2, si tengono le “Giornate di mobilitnazionale'” di. I dirigenti nazionali e locali del partito presentano in tutto il Paese le proposte su sanità, salario minimo e Industria 4.0 e invitano i cittadini alla campagna diper il 2023. Si legge in una nota di. In particolare, la presidente Mara Carfagna è domani a Roma, in Piazza Bologna 4 a partire dalle 11:30. Sempre domani, il Capogruppo del Terzo Polo alla Camera Matteo Richetti è a Sassuolo (MO), in Via Cesare Battisti, dalle ore 10; il vicesegretario diEnrico Costa si troverà al gazebo di Roma, in viale Trastevere 297, a partire delle ore 10:00; la vicepresidente Giulia Pastorella sarà a Genova, in ...

