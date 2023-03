Axa e Bocconi: parità di genere per costruire una società resiliente (Di venerdì 31 marzo 2023) parità di genere ed empowerment femminile per costruire una società più equa, inclusiva e resiliente. Di questo si è discusso oggi, 31 marzo 2023, presso l’Università Bocconi, nel corso di una tavola rotonda patrocinata dalla Commissione Europea che ha visto anche la partecipazione della ministra Eugenia Roccella. Axa e Bocconi per la parità di genere Giacomo Gigantiello, Ceo del gruppo assicurativo AXA ItaliaDurante l’incontro Giacomo Gigantiello, Ceo del gruppo assicurativo Axa Italia, ha sottolineato come “La parità di genere è ancora una delle maggiori sfide che dobbiamo affrontare: oggi nel mondo 2.4 miliardi di donne non hanno gli stessi diritti degli uomini e questa disuguaglianza non è solo una ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 31 marzo 2023)died empowerment femminile perunapiù equa, inclusiva e. Di questo si è discusso oggi, 31 marzo 2023, presso l’Università, nel corso di una tavola rotonda patrocinata dalla Commissione Europea che ha visto anche la partecipazione della ministra Eugenia Roccella. Axa eper ladiGiacomo Gigantiello, Ceo del gruppo assicurativo AXA ItaliaDurante l’incontro Giacomo Gigantiello, Ceo del gruppo assicurativo Axa Italia, ha sottolineato come “Ladiè ancora una delle maggiori sfide che dobbiamo affrontare: oggi nel mondo 2.4 miliardi di donne non hanno gli stessi diritti degli uomini e questa disuguaglianza non è solo una ...

