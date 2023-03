Avvocato Trump | non accetterà alcun patteggiamento

(Di venerdì 31 marzo 2023) "Zero, zero. Il presidentenon. Non succederà. Non c'ècrimine". Così in un'intervista a NBC News, uno dei legali di, Joe Tacopina, esclude un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Trump ha minacciato di gambizzare un magistrato con una mazza da baseball. Stone, il socio di Trump, minaccia i gi… - LaStampa : L’ex avvocato di Trump: “Non mi pento della mia testimonianza, neanche un ex presidente è al di sopra delle legge” - MediasetTgcom24 : Trump incriminato, avvocato: potrebbe consegnarsi martedì #trump #grandgiurì #31marzo - nemiroski : RT @dariodangelo91: ?????? #TrumpIndicted #Trump 1/n 'Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere e sarà usat… - WhiteLotus3_9 : RT @rulajebreal: Trump ha minacciato di gambizzare un magistrato con una mazza da baseball. Stone, il socio di Trump, minaccia i giudici.… -

"Zero, zero. Il presidentenon accetterà alcun patteggiamento. Non succederà. Non c'è alcun crimine". Così in un'intervista a NBC News, uno dei legali di, Joe Tacopina, esclude un patteggiamento nell'incriminazione sul caso di Stormy Daniels. .Lo ha dichiarato l'di, Joe Tacopina , in un'intervista all'emittente 'Nbc News'. 'Non so se si arriverà al processo ha affermato il legale perché prima ci saranno da affrontare delle ...E' questo quello che Joe Tacopina, l'di, ha spiegato all'ufficio del procuratore, chiedendo quindi di rinviare alla prossima settimana - a martedì, secondo diversi media Usa - il ...

(Teleborsa) - Donald Trump è il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere incriminato nella storia americana: nella giornata di ieri, infatti, la procura di Manhattan lo ha incriminato per il pag ...Il presidente Trump non accetterà alcun patteggiamento. Non succederà. Non c'è alcun crimine". Così in un'intervista a NBC News, uno dei legali di Trump, Joe Tacopina, esclude un patteggiamento ...