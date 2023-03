(Di venerdì 31 marzo 2023) Donaldpotrebbealle autorità di Manhattanprossimo per la formalizzazione delle accuse a suo carico dopo l'incriminazione nel caso Stormy Daniels. Lo riferisce al New York ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La dichiarazione ufficiale di Michael Cohen, l’ex avvocato personale di Donald J. Trump ed ora suo primo accusatore… - BurzumLuca : @polipolio @dottorbarbieri L'avvocato di #Trump, tale Cohen, è stato condannato per spergiuro. Reato molto grave, negli USA. - luci69dc : RT @dariodangelo91: 2/n ??????Donald #Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il caso legato alla pornostar Stormy #Daniels.… - MarinaMana1 : RT @LaStampa: L’ex avvocato di Trump: “Non mi pento della mia testimonianza, neanche un ex presidente è al di sopra delle legge” https://t.… - repubblica : Trump incriminato per i soldi alla pornostar Stormy Daniels. L'avvocato: 'Dovrebbe consegnarsi martedì' - La diretta -

Donaldpotrebbe consegnarsi alle autorità di Manhattan martedì prossimo per la formalizzazione delle accuse a suo carico dopo l'incriminazione nel caso Stormy Daniels. Lo riferisce al New York Times ...Ma la vicenda è nota:avrebbe giustificato come spese legali una serie di pagamenti mensili, per complessivi 130.000 dollari, al suoMichael Cohen, che in realtà sarebbero stati un ...A quel punto l'exdiMichael Cohen propone all'attrice 130 mila dollari in cambio del silenzio. Lei accetta, firmando l'accordo sul set del suo ultimo film da pornostar. Un pagamento ...

Avvocato, Trump dovrebbe consegnarsi martedì - Ultima Ora Agenzia ANSA

Secondo uno dei suoi avvocati, Trump potrebbe consegnarsi alle autorità di Manhattan martedì prossimo per la formalizzazione delle accuse a suo carico. Trump è il primo ex presidente della storia ...Il gran giurì del tribunale di New York ha votato per l’incriminazione di Donald Trump, come riporta il New York Times. L’accusa di reato non è ancora nota e verrà resa pubblica nei prossimi giorni, m ...