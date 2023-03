(Di venerdì 31 marzo 2023) Fare un’alleanza per battere il centrodestra? Chiara(M5s) e Carlo(Azione) respingono nettamente l’idea, perché – e almeno su questo sono d’accordo – “la pensiamo in maniera diametralmente opposta su tante cose”. A Piazzapulita, su La7, la deputata dei 5 stelle ha fatto notare al leader di Azione che “ilpiù di una volta“. “Non” è stata la replica dell’ex europarlamentare del Pd, “l’hosul dl Aiuti ter di Draghi, sull’istituzione della commissione sul femminicidio, quella sulle mafie e i ristori per i terremotati”. “E la relazione sulla giustizia del ministro Nordio?” ha attaccato l’ex sindaca di Torino, “e la fiducia al ministro? E l’emendamento Valditara? Siamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Avete sostenuto il governo Meloni diverse volte”. “Non dire fesserie”: battibecco tra Appendino e Calenda su La7 - paolopasquale : @DrPaoloMezzana Ragionamento che solo un invasato #covidiota #ultravax potrebbe partorire,equivalente al “fate paga… - Nat_Casatelli : RT @AIL_Onlus: ?? Grazie a tutti voi che avete sostenuto la ricerca con le Uova di Pasqua AIL. Insieme possiamo realizzare i sogni dei pazi… - antoniodes85 : @LilianaArmato Avete sostenuto tutti i tagli possibili xké lo chiedeva la UE inclusa la PA. Ora avete tagliato e no… - GiovannaCalabr9 : RT @AIL_Onlus: ?? Grazie a tutti voi che avete sostenuto la ricerca con le Uova di Pasqua AIL. Insieme possiamo realizzare i sogni dei pazi… -

Quante volte, ritornando a casa dopo una giornata di lavoroimpiegato svariati minuti per ... Ma chi può usufruire di questo bonus La detrazione spetta, ovviamente, a chi hala spesa ...'È un progetto di accoglienza che va ancora avanti, appunto, perché èsolo e soltanto ... di 2 x 2 x 0,2 millimetri) in cui è stato inciso il libro del Papa Perchépaura Non..."Davanti a voidei padri di famiglia che hanno educato ed educheranno i loro figli a lottare per sconfiggere ...e non si può parlare di blocco stradale a carico dei quattro imputati - ha...

“Avete sostenuto il governo Meloni diverse volte”. “Non dire fesserie”: battibecco… Il Fatto Quotidiano

Sanderson aveva sostenuto che l’incidente gli avesse causato un danno cerebrale e danni fisici, insistendo in particolare sugli effetti che l’episodio aveva avuto sulla sua personalità, che da ...La norma è passata alla Camera con 252 voti a favore e nessun contrario. Cosa prevede, cosa implica e quali rischi per chi diffonde e fruisce contenuti ...