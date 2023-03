Avatar | Michelle Rodriguez ha chiesto di non far tornare il suo personaggio | Resuscitare 4 volte è troppo

(Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo essere morta nel primohaa James Cameron di non essere riportata indietro in uno degli eventuali sequel.non vuole che il suoricompaia nei sequel di. L'attrice haespressamente a James Cameron di nonla sua Trudy perché una seconda resurrezione le pare eccessiva. Nel primo, del 2009,compare nel ruolo di Trudy Chacón, pilota da combattimento che lavora per il Programmae simpatizza con i Na'vi. Trudy sacrifica la sua vita in battaglia per assicurarsi che i Na'vi abbiano la meglio sugli umani malvagi che cercano di ...

Avatar, Michelle Rodriguez ha chiesto di non far tornare il suo ... Movieplayer

Dopo essere morta nel primo Avatar, Michelle Rodriguez ha chiesto a James Cameron di non essere riportata indietro in uno degli eventuali sequel. Michelle Rodriguez non vuole che il suo personaggio ...Michelle Rodriguez declined James Cameron's offer to bring her 'Avatar' character back from the dead. The 44-year-old star thought it would be "overkill" if her alter-ego Captain Trudy Chacon - who ...