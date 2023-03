AV Napoli-Bari, Rubano (FI): “Proposta intesa tra imprese e università per favorire lavoro dei giovani” (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’alta velocità ferroviaria Napoli-Bari è un’opera pubblica di rilievo nazionale, fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Mezzogiorno e strategica per l’intero Paese, che può costituire una straordinaria opportunità per offrire formazione e lavoro ai tanti giovani del nostro territorio. Per questo, ho proposto un protocollo d’intesa tra le imprese impegnate nelle attività tecniche e di cantiere e le Facoltà di Ingegneria appartenenti alle università delle Province di Benevento e Caserta”. Lo scrive in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia. “L’obiettivo – spiega – è dare vita ad un circuito virtuoso che sappia coniugare domanda e offerta, valorizzando i laureati e laureandi e promuovendo il loro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’alta velocità ferroviariaè un’opera pubblica di rilievo nazionale, fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Mezzogiorno e strategica per l’intero Paese, che può costituire una straordinaria opportunità per offrire formazione eai tantidel nostro territorio. Per questo, ho proposto un protocollo d’tra leimpegnate nelle attività tecniche e di cantiere e le Facoltà di Ingegneria appartenenti alledelle Province di Benevento e Caserta”. Lo scrive in una nota Francesco, deputato di Forza Italia. “L’obiettivo – spiega – è dare vita ad un circuito virtuoso che sappia coniugare domanda e offerta, valorizzando i laureati e laureandi e promuovendo il loro ...

