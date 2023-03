Autovelox Galleria Giovanni XXIII attivo da oggi 31 marzo 2023 | ecco il limite di velocità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 marzo 2023) E’da stanotte il rilevatore diposizionato all’interno dellaa Roma. Per chi supererà ildiin vigore scatterà quindi la multa sicura anche perché la strumentazione è stata installata in più punti del tunnel. Di conseguenza gli automobilisti dovranno prestare la massima attenzione se non vorranno incappare nella sanzione.diRoma: a quanto bisogna andare Ildifissato inè di 70 km/h. Quindi la multa arriverà per chi supera i 70 chilometri orari anche se, precisiamo, la sanzione scatta con un’andatura superiore ai ...