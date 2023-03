Automobilismo | le vetture ammesse alla Mille Miglia 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) - Al termine del lavoro della Commissione Selezionatrice che ha scrupolosamente esaminato ciascuna delle domande di iscrizione pervenute, è oggi ufficiale la lista delle 405 auto1000che prenderà il via il prossimo 13 Giugno. Saranno 74 gli esemplari che hanno preso parte1000di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. Lo fa sapere l'organizzazione. Scorrendo la lista, a fianco di Alfa Romeo che schiererà 47 esemplari, da segnalare alcuni modelli del più raffinato artigianato degli anni '40 (O.S.F.A., Ermini, Stanguellini, Moretti, Paganelli, Gilco e Bandini) e una rara Itala del 1929. Oltre al gruppo di potenti fuoriserie come Bugatti, Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz e O.S.C.A., sfileranno modelli di utilitarie come Goliath, Fiat e Renault. A sfidare ...