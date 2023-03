“AUTOGRILL” È IL NUOVO SINGOLO DI GUZZI (Di venerdì 31 marzo 2023) Una doccia, la vita di coppia, un celebre brano indie e la quotidianità: come si fa a cantare una perfetta canzone pop senza cuori spezzati e senza drammi generazionali? GUZZI lo sa e lo mette in pratica con la sua nuova AUTOGRILL. AUTOGRILL è un brano che non complica le cose ma che racconta le difficoltà di tutti i giorni, ma anche i vantaggi di una coppia che funziona e i sentimenti che salvano dall’essere “medaglia d’oro in fallimenti”. “AUTOGRILL è un brano nato al pianoforte – racconta GUZZI – mentre la mia ragazza stava facendo la doccia. Credo che sia la mia maniera di dire grazie alla persona che mi è stata più vicina nei momenti peggiori, quando proprio era difficile starmi accanto. Non sono una persona facile, o perlomeno non con tutti. Quando mi sono seduto al piano non avevo idea di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 31 marzo 2023) Una doccia, la vita di coppia, un celebre brano indie e la quotidianità: come si fa a cantare una perfetta canzone pop senza cuori spezzati e senza drammi generazionali?lo sa e lo mette in pratica con la sua nuovaè un brano che non complica le cose ma che racconta le difficoltà di tutti i giorni, ma anche i vantaggi di una coppia che funziona e i sentimenti che salvano dall’essere “medaglia d’oro in fallimenti”. “è un brano nato al pianoforte – racconta– mentre la mia ragazza stava facendo la doccia. Credo che sia la mia maniera di dire grazie alla persona che mi è stata più vicina nei momenti peggiori, quando proprio era difficile starmi accanto. Non sono una persona facile, o perlomeno non con tutti. Quando mi sono seduto al piano non avevo idea di ...

