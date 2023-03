Auto Lens Switching in arrivo a bordo di più Samsung Galaxy

(Di venerdì 31 marzo 2023) Con la serieS22, il colosso di Seul ha rilasciato l’app Camera Assistant che offriva un controllo più granulare sul comportamento e sulle prestazioni dell’app Fotocamera di serie. Successivamente, l’app Camera Assistant è stata rilasciata su altri smartphonedi fascia alta, come iNote,S eZ. Tuttavia, la funzioneera limitata alle serie SamsngS22 eS23. Come riportato da “SamMobile“, il produttore asiatico ha rilasciato una versione aggiornata dell’app Camera Assistant (versione 1.1.01.0), che porta la funzionesu più ...

Galaxy S20, S21, Note 20 ottengono l’Auto Lens Switching con Camera Assistant HWBrain

Galaxy S20, S21, Galaxy Note 20, Z Fold 4 e Z Fold 3 ottengono la funzionalità Auto Lens Switching con Camera Assistant tramite aggiornamento ...