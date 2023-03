Autista di uno scuolabus arrestato per spaccio a Bologna (Di venerdì 31 marzo 2023) Un Autista di scuolabus di 51 anni è stato arrestato per spaccio di cocaina nel Bolognese, a Ozzano Emilia. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Lazzaro lo hanno sorpreso il 29 marzo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Undidi 51 anni è statoperdi cocaina nel Bolognese, a Ozzano Emilia. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Lazzaro lo hanno sorpreso il 29 marzo, ...

Autista di uno scuolabus arrestato per spaccio a Bologna L'autista è sceso in compagnia di un passeggero adulto e si è diretto velocemente verso un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Il passeggero si è allontanato, mentre il 51enne ha continuato a muoversi ...