Autismo | la realtà virtuale per esercitarsi nell’uso dei mezzi pubblici | “L’obiettivo è rendere i giovani il più possibile autonomi”

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo del 2 aprile al Politecnico di Milano sono stati presentati i risultati del progetto 5A (autonomie per l'Autismo Attraverso realtà virtuale, realtà Aumentata e Agenti conversazionali) realizzato dall'ateneo milanese con Fondazione Sacra Famiglia e IRCCS E. Medea – Associazione La Nostra Famiglia, grazie al contributo di Fondazione TIM. Il lavoro ha esplorato soluzioni tecnologiche innovative finalizzate a migliorare l'autonomia dei giovani con Disturbi dello Spettro Autistico, mediante l'uso di realtà virtuale, realtà aumentata e Agenti Conversazionali, concentrandosi sulla mobilità cittadina come primo contesto da investigare.

