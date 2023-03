Austria, i deputati della Fpo lasciano l'Aula per il discorso di Zelensky (Di venerdì 31 marzo 2023) I legislatori Austriaci di estrema destra sono usciti dalla Camera bassa del parlamento del Paese ieri (giovedi' 30 marzo 2023) durante un discorso in videoconferenza del presidente ucraino Volodymyr ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) I legislatorici di estrema destra sono usciti dalla Camera bassa del parlamento del Paese ieri (giovedi' 30 marzo 2023) durante unin videoconferenza del presidente ucraino Volodymyr ...

