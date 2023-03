Aurora Ramazzotti | tutti se lo stanno chiedendo | ecco perché ha chiamato il figlio Cesare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - Agenzia_Ansa : E' nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. La felicità di nonna Michelle Hunziker #ANSA - taninoferri : RT @CeresaRaffaele: Un paese che si appassiona al parto di Aurora Ramazzotti è un paese malato..... sipario?? - Filifilippo3333 : RT @repubblica: Aurora Ramazzotti diventa mamma: è nato il piccolo Cesare [a cura della redazione Spettacoli] -

Una nascita attesissima, che ha riempito di gioia il pubblico die quello dei suoi genitori, Eros e Michelle Hunziker. La giovanissima conduttrice ha dato alla luce il suo primogenito nella mattinata del 30 marzo e non potrebbe essere più felice. ...Il figlio die Goffredo Cerza si chiama Cesare , nome della tradizione, ma non particolarmente usato. I genitori non hanno, per ora, raccontato come abbiamo scelto il nome del piccolo, se per ...Articoli più lettiha partorito: è nato Cesare di Antonella Rossimamma, dalla clinica scelta per il parto al nome del figlio di Concetta Desando Rose Hanbury, ...

Aurora Ramazzotti ha partorito: il figlio si chiama Cesare Cerza Elle

Una nascita attesissima, che ha riempito di gioia il pubblico di Aurora Ramazzotti e quello dei suoi genitori, Eros e Michelle Hunziker. La giovanissima conduttrice ha dato alla luce il suo ...Il 30 marzo 2023 Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, il piccolo Cesare. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno scritto i loro messaggi di auguri e congratulazioni attraverso ...