Aurora Ramazzotti mamma | Eros rompe improvvisamente il silenzio | le sue parole

Leggi su tvzap

(Di venerdì 31 marzo 2023) Personaggi Tv.il: il post sui social. Nella giornata di ieri 30 Marzo 2023 la figlia di Michelle Hunziker e diè diventataper la prima volta. In casa-Cerza è arrivato un bel bambino che i neogenitori hanno deciso di chiamare Cesare. Nella serata di ieri nonna Michelle ha deciso di condividere la sua gioia con i fan attraverso nume storie su Instagram. Questa mattina, invece, è stata la volta di nonno, il quale ha postato su Instagram una dedica dolcissima per il suo primo nipotino. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) L'articolo proviene da TvZap.