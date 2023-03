Aumentano i furti d’auto in Italia: ecco le più rubate | Questa Regione è la peggiore (Di venerdì 31 marzo 2023) Aumentano in Italia i furti d’auto. Infatti sono diverse le auto finite nel mirino dei ladri. In alcuni regioni il fenomeno è più sviluppato. Dopo la pandemia da Covid-19 sono tornati ad aumentare i furti di automobili. Diversi sono i modelli di auto finiti nel mirino dei malintenzionati. Inoltre in alcune regioni questo tipo di furto sembra essere maggiormente diffuso. Scopriamo quindi tutti i dati e la classifica completa. Le regioni e le auto più colpite dal fenomeno – GranTennisToscana.itIl livello di auto rubate nell’ultimo periodo sembra essere aumentato drasticamente, rispetto ai dati pre-pandemici. Ci sono alcuni modelli che hanno attirato l’attenzione dei ladri ed appunto proteggerli è essenziale. Inoltre ricadono in un periodo particolare in cui il settore dell’automobile ha ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 31 marzo 2023)in. Infatti sono diverse le auto finite nel mirino dei ladri. In alcuni regioni il fenomeno è più sviluppato. Dopo la pandemia da Covid-19 sono tornati ad aumentare idi automobili. Diversi sono i modelli di auto finiti nel mirino dei malintenzionati. Inoltre in alcune regioni questo tipo di furto sembra essere maggiormente diffuso. Scopriamo quindi tutti i dati e la classifica completa. Le regioni e le auto più colpite dal fenomeno – GranTennisToscana.itIl livello di autonell’ultimo periodo sembra essere aumentato drasticamente, rispetto ai dati pre-pandemici. Ci sono alcuni modelli che hanno attirato l’attenzione dei ladri ed appunto proteggerli è essenziale. Inoltre ricadono in un periodo particolare in cui il settore dell’automobile ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : Esercizi nel mirino anche di vandali e rapinatori. I gestori: 'Subito più agenti, ci sentiamo impotenti'… - CrixReset : @sonoioabc @bebagemelli @FratellidItalia veramente Sala a NOVEMBRE 2022 ha chiesto a Piantedosi 500 agenti per tute… - RSInews : Aumentano le truffe telefoniche in Ticino - Colpiti soprattutto gli anziani - In crescita anche i furti di veicoli,… - UNSIC2 : Il cambiamento climatico non fa più sconti a nessuno. #siccità, #grandine fuori stagione, ora aumentano anche i fur… - TuttoSuMilano : Aumentano furti, scippi e rapine nei negozi: uno su tre ha segnalato reati nel 2022 -