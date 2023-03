Aulla (Massa Carrara), Dora Piarulli torna a casa: l'80enne vince la battaglia contro il ricovero coatto in Rsa (Di venerdì 31 marzo 2023) Dora Piarulli torna a casa . L'80enne di Camaiore (Lucca) che era stata ricoverata in una Rsa di Aulla (Massa - Carrara) dopo la decisione dell'amministratore di sostegno, aveva dichiarato di volersi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023). L'di Camaiore (Lucca) che era stata ricoverata in una Rsa di) dopo la decisione dell'amministratore di sostegno, aveva dichiarato di volersi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Civetta46262114 : RT @MediasetTgcom24: IL LIETO FINE - Aulla (Massa-Carrara), 80enne vince la battaglia contro il ricovero coatto in Rsa: può tornare a casa… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: IL LIETO FINE - Aulla (Massa-Carrara), 80enne vince la battaglia contro il ricovero coatto in Rsa: può tornare a casa… - Desire84992005 : RT @MediasetTgcom24: IL LIETO FINE - Aulla (Massa-Carrara), 80enne vince la battaglia contro il ricovero coatto in Rsa: può tornare a casa… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: IL LIETO FINE - Aulla (Massa-Carrara), 80enne vince la battaglia contro il ricovero coatto in Rsa: può tornare a casa… - MediasetTgcom24 : IL LIETO FINE - Aulla (Massa-Carrara), 80enne vince la battaglia contro il ricovero coatto in Rsa: può tornare a ca… -