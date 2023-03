Attività ad Avellino | chiude lo storico panificio di Martino Adelina

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIle Biscottificio diabbassa definitivamente la saracinesca dopo 63 anni di onorata carriera. L’sita a via Due Principati, aperta nel 1960, era un luogoper gli avellinesi, infatti tantissimi clienti si recavano li ogni giorno per acquistare il pane che era realizzato proprio dalla signora. Tecniche di lavorazione ancestrali, le quali donavano un sapore unico che, negli anni, ha fatto divenire l’esercizio un’icona per determinati alimenti. A differenza però di tanti altri esercizi commerciali che, causa pandemia, caro bollette e crisi hanno alzato bandiera bianca, ilha deciso di abbassare definitivamente la saracinesca non per gli affari negativi, bensì per la prematura ...