Attivista Wwf picchiato in Costiera sorrentina per le sue denunce De Raho | “L’aggressore ha precedenti per camorra | procedere d’ufficio”

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’aggressione è stata feroce e spietata. E’ avvenuta domenica scorsa in via Cappuccini a Sant’Agnello, sulla, in un parco residenziale, ma se ne è avuta notizia dopo alcuni giorni e grazie ad un intervento del deputato M5s Federico Cafiero De. L’ex procuratore nazionale antimafia ha riferito in aula che il presidente del Wwf della penisola, Claudio d’Esposito, era stato pestato a sangue da un soggetto già condannato per reati di: è rimasto a terra, in stato confusionale, in attesa dell’ambulanza. “Ti svito la testa… sei un verme…”, queste le urla ascoltate da d’Esposito prima di restare semi cosciente, tramortito dagli schiaffi e da alcuni calci alle tempie, alla spalla e alle costole, secondo la ricostruzione fornita dalle fonti de ilfattoquotidiano.it. ...

L’uomo, che vive nel condominio di fronte a quello dove è iniziata l’aggressione, si era accorto che l’attivista Wwf era impegnato in alcuni rilievi per disegnare un giardino in una proprietà di un ...L'attivista Wwf è stato subito trasferito all'ospedale di Sorrento, dove è stato ricoverato tre giorni, prima di essere dimesso ancora malconcio, ma fuori pericolo. Nel frattempo, viste le sue ...