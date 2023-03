“Attenti alla truffa dello squillo”. L’allarme della polizia: come funziona e come difendersi (Di venerdì 31 marzo 2023) Attenzione a l’ultima truffa telefonica, basta un solo squillo per svuotare il credito. A dare l’allarme è stata la polizia che ha invitato a prestare la massima attenzione. A finire nella rete infatti sono sempre più persone. In dodici mesi sono stati oltre 3,3 milioni gli italiani che hanno subito una truffa nell’ambito della telefonia mobile o fissa, con un danno economico complessivo di quasi 400 milioni di euro. A rivelarlo è l’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat in. Dall’analisi, scrive Adnkronos, è emerso come la telefonia, considerando sia quella fissa che mobile, sia l’ambito di spesa dove i nostri connazionali sono caduti in trappola con maggior frequenza, tanto che il 7,7% dei rispondenti ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Attenzione a l’ultimatelefonica, basta un soloper svuotare il credito. A dare l’rme è stata lache ha invitato a prestare la massima attenzione. A finire nella rete infatti sono sempre più persone. In dodici mesi sono stati oltre 3,3 milioni gli italiani che hanno subito unanell’ambitotelefonia mobile o fissa, con un danno economico complessivo di quasi 400 milioni di euro. A rivelarlo è l’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat in. Dall’analisi, scrive Adnkronos, è emersola telefonia, considerando sia quella fissa che mobile, sia l’ambito di spesa dove i nostri connazionali sono caduti in trappola con maggior frequenza, tanto che il 7,7% dei rispondenti ha ...

