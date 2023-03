Attentato di Via Rasella, il falso di La Russa: ‘Colpita banda musicale di semi pensionati’. Ma erano un battaglione e il più vecchio aveva 42 anni (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa, “l’Attentato di via Rasella non è stato una delle pagine più gloriose della Resistenza partigiana: hanno ammazzato una banda musicale di altoatesini, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia al quale esponevano i cittadini romani, antifascisti e non”. La seconda carica dello Stato descrive così l’Attentato dei partigiani che costò la vita a 35 persone, a cui i nazisti reagirono con l’eccidio delle Fosse Ardeatine, in cui furono uccisi 335 civili. Nella sua intervista a Libero, La Russa parla a ruota libera e invece di porre l’accento sulla brutalità della rappresaglia nazista, condanna l’attacco compiuto dai Gruppi di Azione Patriottica (GAP). Soprattutto però, dice almeno due falsità dal punto di vista storico. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo il presidente del Senato Ignazio La, “l’di vianon è stato una delle pagine più gloriose della Resistenza partigiana: hanno ammazzato unadi altoatesini, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia al quale esponevano i cittadini romani, antifascisti e non”. La seconda carica dello Stato descrive così l’dei partigiani che costò la vita a 35 persone, a cui i nazisti reagirono con l’eccidio delle Fosse Ardeatine, in cui furono uccisi 335 civili. Nella sua intervista a Libero, Laparla a ruota libera e invece di porre l’accento sulla brutalità della rappresaglia nazista, condanna l’attacco compiuto dai Gruppi di Azione Patriottica (GAP). Soprattutto però, dice almeno due falsità dal punto di vista storico. ...

