ATP Miami | i precedenti tra Sinner e Alcaraz | sarà pareggio o +2 per lo spagnolo?

(Di venerdì 31 marzo 2023) Jannikvs Carlos, atto VI. Ha sempre più la parvenza di una Classica e nel prossimo futuro probabilmente loancora di più. Nel tennis che va in cerca di nuovi punti di riferimento, loha già risposto presente, essendo n.1 del ranking ATP e avendo già vinto uno Slam l’anno scorso a New York., invece, ancora non ha inserito nel proprio palmares il successo di tornei pesanti, pur vantando un discreto numero di vittorie nel circuito ATP (7 tornei conquistati), che considerando l’età è qualcosa di ragguardevole. I due, dopo essersi affrontati a Indian Wells, si sfideranno anche a. La valenza della partita, come in California,di semifinale. Il bilancio deisorride all’iberico, avanti 3-2 e questo ...

In base alle proiezioni in tempo reale della classifica, con i punti conquistati finora aSinner è virtualmente numero 9 del mondo, suo best ranking eguagliato, davanti proprio a Fritz per ...A due settimane dall'ultima volta Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno di fronte - la prossima notte in Italia - nelle semifinali del "Open", secondoMasters 1000 stagionale (...Dopo Indian Wells, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affronteranno nuovamente in semifinale in un Masters 1000, questa volta a. Il tennista spagnolo - numero uno del ranking- ha battuto in due set, con il punteggio di 6 - 4, 6 - 2, in un'ora e 18 minuti, lo statunitense Taylor Fritz, n.10e 9 del seeding. ...

