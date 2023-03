ATP Miami 2023 | Jannik Sinner e quei numeri con dritto | rovescio e risposta che fanno sperare

(Di venerdì 31 marzo 2023) Sono stati pubblicati, attraverso una collaborazione su Twitter tra Tennis Tv e Tennis Insights, alcuni dati relativi ai colpi dei quattro semifinalisti del Masters 1000 di, vale a dire, Carlos Alcaraz, Karen Khachanov e Daniil Medvedev. Sono emersidi particolare interesse. La qualità delviene calcolata in tempo reale analizzando la velocità di ogni colpo, lo spin, la profondità e, più in generale, l’impatto sull’avversario. La media ATP è di 7.2 e tutti i quattro semifinalisti sono al di sopra.raggiunge quota 8.98, Khachanov 8.32, Alcaraz 8.23 e Medvedev 7.70. ATP, i precedenti trae Alcaraz: sarà pareggio o +2 per lo spagnolo? Anche i dati relativi al, basati sugli ...

Sinner potrebbe pareggiare i conti con Norrie proprio a; un solo successo lo separa dal ... che determinerà gli otto giocatori in lotta alleFinals di Torino. L'italiano occupa attualmente la ...(STATI UNITI) " Come a Indian Wells, sarà Carlos Alcaraz a sfidare Jannik Sinner in semifinale al "Open", secondoMasters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard ...... la sfida Sinner - Alcaraz torna anche a. Ancora loro, ancora semifinale. Jannik Sinner vuole la rivincita, Carlos Alcaraz però, sembra diventato imbattibile, oltre che ingiocabile. E ...

Masters 1000 Miami, Jannik Sinner-Carlos Alcaraz: quando e dove vedere la semifinale a Miami Eurosport IT

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali pure del torneo 1000 di Miami. Come a Indian Wells l'italiano dovrà affrontare Carlos Alcaraz, il numero 1 della classifica ATP. Quello di Miami è da ...Medvedev-Khachanov è un match valido per le semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Miami: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming. Tre dei quattro semifinalisti di Indian Wells si sono ...