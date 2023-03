ATP Miami 2023 | Daniil Medvedev vince il derby russo con Karen Khachanov ed approda in finale 

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Che inizio di 2023 per Jannik ??????? ?? - Gazzetta_it : #Alcaraz show con Fritz: all’1 di notte la semifinale contro #Sinner. Jannik torna top 10 #Miami - Eurosport_IT : Chi vincerà la semifinale a Miami? ???????? ?? Carlos Alcaraz ?? Jannik Sinner #EurosportTENNIS | #ATP | #MiamiOpen - paoloangeloRF : ATP Miami: discontinuo ma cinico, Medvedev batte Khachanov ed è in finale - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Medvedev in finale a Miami: ora attende il vincitore di Sinner-Alcaraz #miamiopen -

Non è bastato un ottimo Karen Khachanov per avere la meglio su un appena discreto Daniil Medvedev nel derby russo della prima semifinale dell'1000 di. L'ex numero uno del mondo conquista la sua quarta finale consecutiva del 2023 (tre i tornei vinti), battendo il connazionale 7 - 6 (5) 3 - 6 6 - 3 in due ore e 20 minuti di gioco. ...Jannik Sinner sfida un'altra volta Carlos Alcaraz , stavolta in semifinale nelOpen , secondoMasters 1000 della stagione . Il numero uno del ranking mondiale ha battuto in due set lo statunitense Taylor Fritz , mentre l'altonesino ha superato, sempre in due set, il ...Sinner si giocherà nella notte italiana di sabato 1 aprile (a partire dall'una) la possibilità di accedere all'atto conclusivo delOpen. Di fronte, per la sesta volta a livello, un Alcaraz ...

Daniil Medvedev è il primo finalista del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta ...MIAMI (STATI UNITI) - È Daniil Medvedev il primo finalista del Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione. Il russo, quarta testa di serie, ha battuto nel derby il connazionale Karen ...