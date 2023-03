ATP Miami 2023, Carlos Alcaraz: “Sono contento di giocare contro Sinner, entrambi lotteremo per obiettivi prestigiosi” (Di venerdì 31 marzo 2023) Ci si prepara alla sfida. Carlos Alcaraz ha dominato la scena nei quarti di finale del Masters1000 di Miami. Il funambolico spagnolo, n.1 del mondo, ha impartito una dura lezione all’americano Taylor Fritz (n.10 ATP), sconfitto sullo score di 6-4 6-2. Un match a senso unico nel quale il californiano non è stato in grado di tenere il ritmo indiavolato che Alcaraz ha saputo imprimere negli scambi. E così, con grande fiducia, l’iberico si presenta al penultimo atto del torneo della Florida dove lo attende Jannik Sinner. Si tratta del confronto che un po’ tutti attendevano, visti la storia dei due e il loro percorso “in parallelo” alla conquista dei vertici del tennis. Carlitos già, nei fatti, si è imposto, tenuto conto del suo status di n.1 del ranking e dei successi a livello Slam e nei 1000. Per questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Ci si prepara alla sfida.ha dominato la scena nei quarti di finale del Masters1000 di. Il funambolico spagnolo, n.1 del mondo, ha impartito una dura lezione all’americano Taylor Fritz (n.10 ATP), sconfitto sullo score di 6-4 6-2. Un match a senso unico nel quale il californiano non è stato in grado di tenere il ritmo indiavolato cheha saputo imprimere negli scambi. E così, con grande fiducia, l’iberico si presenta al penultimo atto del torneo della Florida dove lo attende Jannik. Si tratta del confronto che un po’ tutti attendevano, visti la storia dei due e il loro percorso “in parallelo” alla conquista dei vertici del tennis. Carlitos già, nei fatti, si è imposto, tenuto conto del suo status di n.1 del ranking e dei successi a livello Slam e nei 1000. Per questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Che inizio di 2023 per Jannik ??????? ?? - Eurosport_IT : Sinner raggiunge Fognini per numero di semifinali nei Masters 1000 ???? ?? - angelomangiante : Partita devastante di Sinner che vola 62 64 nei quarti a #Miami. Rublev (n.7 al mondo, 7 volte nei quarti Slam, se… - OA_Sport : ATP Miami 2023, Carlos Alcaraz: “Sono contento di giocare contro Sinner, entrambi lotteremo per obiettivi prestigio… - OA_Sport : Sinner-Alcaraz orario e tv oggi, ATP Miami 2023: quando inizia, programma, streaming - -