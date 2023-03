ATP Miami 2023, Carlos Alcaraz liquida in due set Taylor Fritz e affronterà Jannik Sinner in semifinale (Di venerdì 31 marzo 2023) Davvero impressionante. Carlos Alcaraz ha dominato la scena nell’ultimo quarto di finale del Masters1000 di Miami. Sul campo dell’Hard Rock Stadium, una grande dimostrazione di forza del n.1 del mondo al cospetto del padrone di casa Taylor Fritz (n.10 del ranking). In 1 ora e 19 minuti di partita, Alcaraz si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2, partendo a razzo in entrambi i set e poi gestendo alla grandissima il vantaggio. Sarà quindi atto VI nella sfida tra Carlitos e Jannik Sinner, dopo che i due si erano già affrontati a Indian Wells, con il successo dell’iberico. Servirà una prestazione super all’altoatesino per battere un tennista che oggi, soprattutto, non ha mostrato punti deboli, eseguendo alla perfezione lo spartito e regalando lampi di ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Davvero impressionante.ha dominato la scena nell’ultimo quarto di finale del Masters1000 di. Sul campo dell’Hard Rock Stadium, una grande dimostrazione di forza del n.1 del mondo al cospetto del padrone di casa(n.10 del ranking). In 1 ora e 19 minuti di partita,si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2, partendo a razzo in entrambi i set e poi gestendo alla grandissima il vantaggio. Sarà quindi atto VI nella sfida tra Carlitos e, dopo che i due si erano già affrontati a Indian Wells, con il successo dell’iberico. Servirà una prestazione super all’altoatesino per battere un tennista che oggi, soprattutto, non ha mostrato punti deboli, eseguendo alla perfezione lo spartito e regalando lampi di ...

