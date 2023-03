ATP Miami 2023, Alcaraz supera Fritz: sfiderà ancora Sinner (Di venerdì 31 marzo 2023) L’ATP Miami 2023 continua a regalare soddisfazioni per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, nella notte italiana ha battuto senza troppi problemi anche Taylor Fritz, uno dei più indicati sul terreno veloce degli Open in programma in Florida. A questo punto, il numero 1 nel ranking ATP sfiderà in semifinale il nostro Jannik Sinner, quest’ultimo uscito ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) L’ATPcontinua a regalare soddisfazioni per Carlos. Lo spagnolo, infatti, nella notte italiana ha battuto senza troppi problemi anche Taylor, uno dei più indicati sul terreno veloce degli Open in programma in Florida. A questo punto, il numero 1 nel ranking ATPin semifinale il nostro Jannik, quest’ultimo uscito ... TAG24.

