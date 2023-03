Atp Estoril 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di(Portogallo), torneo di scena da lunedì 3 a domenica 9 aprile sui campi in terra rossa della cittadina lusitana. Tre azzurri sono sicuri di un posto nel tabellone. Si tratta di Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri. La testa di serie numero uno è il norvegese Casper Ruud, chiamato a rifarsi dopo dei primi mesi di stagione al di sotto delle aspettative. Riflettori puntati anche sullo statunitense Sebastian Korda e sugli spagnoli Alejandro Davidovich Fokina e Roberto Bautista Agut, quest’ultimo in gara grazie all’ausilio di una wild card. In lizza per il titolo anche l’altro iberico Albert Ramos Vinolas e l’argentino Diego Schwartzman, due autentici specialisti della ...