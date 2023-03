Atletica, Palmisano: “Non marcio come vorrei, ma il sogno di Parigi resta” (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma – Sembrava essere passato il buio poi ecco quel problema che torna. Insieme al dolore anche la gamba che non risponde come vorrebbe: “Invece di marciare, si mette a correre”. Lo dice Antonella Palmisano, in una sua intervista a La Gazzetta dello Sport. L’Azzurra, lo scorso mese di novembre, raccontava a Il Faro online la sua operazione chirurgica avuta all’Ospedale Rizzoli di Bologna e poi la risoluzione che sembrava aver cacciato via tutto il dolore. Ma quel dolore è tornato a dare fastidio e lo fa intorno al settimo o ottavo chilometro di un allenamento della marcia della vita, che sembra non terminare mai: “Mi capita di perdere il controllo della gamba- racconta l’atleta delle Fiamme Gialle – scappa via”. E lo fa come quel sogno di tornare alle competizioni, che lei vuole tenere stretto stretto a sé. Intanto le ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma – Sembrava essere passato il buio poi ecco quel problema che torna. Insieme al dolore anche la gamba che non rispondevorrebbe: “Invece di marciare, si mette a correre”. Lo dice Antonella, in una sua intervista a La Gazzetta dello Sport. L’Azzurra, lo scorso mese di novembre, raccontava a Il Faro online la sua operazione chirurgica avuta all’Ospedale Rizzoli di Bologna e poi la risoluzione che sembrava aver cacciato via tutto il dolore. Ma quel dolore è tornato a dare fastidio e lo fa intorno al settimo o ottavo chilometro di un allenamento della marcia della vita, che sembra non terminare mai: “Mi capita di perdere il controllo della gamba- racconta l’atleta delle Fiamme Gialle – scappa via”. E lo faqueldi tornare alle competizioni, che lei vuole tenere stretto stretto a sé. Intanto le ...

