Atletica, libertà vigilata negata: Pistorius resta in carcere (Di venerdì 31 marzo 2023) La commissione del penitenziario alla periferia di Pretoria, in Sudafrica, nel quale è detenuto l’ex campione olimpico e paralimpico Oscar Pistorius per l’uccisione della sua compagna Reeva Steenkamp, gli ha negato la libertà vigilata e ha decretato che il suo destino sarà quello di scontare in carcere tutto il resto della sua pena. I genitori di Steenkamp, June e Barry, si erano opposti a un rilascio anticipato, dicendo che non credevano che l’ex atleta avesse detto la verità su quanto accaduto e non avesse mostrato rimorso. “Posso confermare che la libertà condizionale è stata negata”, ha detto l’avvocato della famiglia Steenkamp, Tania Koen. Per il Dipartimento dei servizi penitenziari del Sudafrica “la ragione fornita è che il detenuto non ha completato il periodo minimo di ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) La commissione del penitenziario alla periferia di Pretoria, in Sudafrica, nel quale è detenuto l’ex campione olimpico e paralimpico Oscarper l’uccisione della sua compagna Reeva Steenkamp, gli ha negato lae ha decretato che il suo destino sarà quello di scontare intutto il resto della sua pena. I genitori di Steenkamp, June e Barry, si erano opposti a un rilascio anticipato, dicendo che non credevano che l’ex atleta avesse detto la verità su quanto accaduto e non avesse mostrato rimorso. “Posso confermare che lacondizionale è stata”, ha detto l’avvocato della famiglia Steenkamp, Tania Koen. Per il Dipartimento dei servizi penitenziari del Sudafrica “la ragione fornita è che il detenuto non ha completato il periodo minimo di ...

