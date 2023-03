Atletica | Bouwahjgie Nkrumie indemoniato | 9 99 sui 100 metri | la Giamaica abbraccia una stella Jacobs osserva

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 marzo 2023) Proprio nei giorni in cui Usain Bolt ha dichiarato che all’manca un personaggio trainante (come lo è stato lui nel recente passato), un giovaneno ha pensato bene di prendersi le copertina grazie a una prestazione agonistica strabiliante. Si tratta di, un classe 2004 che ha corso i 100in 9.99 (+0,3 m/s di vento a favore) in occasione degli ISSA Grace Kennedy andati in scena a Kingston (capitale della). Il 19enne è scesa per la prima volta in carriera sotto il fatidico muro dei 10 secondi, migliorando di tre centesimi il proprio personale siglato lo scorso anno. Si tratta di un talento emergente della velocità per il Paese caraibico, che ha faticato dopo il ritiro del Fulmine nel 2017 (anche se i giovani talenti Ackeem Blake e Oblique ...